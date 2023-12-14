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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبيض في أسود.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

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شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

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وتألقت درة، مرتديه جيب قصيرة باللون الاسود، ونسقت معها توب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور درة

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