كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتدية بلوفر أنيق ومميز باللون الأخضر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار نظارة شمسية لاكمال اللوك.

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة ماجد المصري