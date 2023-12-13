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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب السيارة المشتعلة بسوهاج: عاوز اللي عمل كده يتحاسب وحق الطفل يرجع

ما رصدته كاميرات
ما رصدته كاميرات المراقبة عن الواقعة بسوهاج

"اتفاجئنا قبل الفجر بصوت النار وهي بتاكل في العربية وصريخ أهل الشارع وكل جري يحاول يطفئ الحريق والحمدلله مفيش خسائر في الأرواح لكن فيه طفل ملهوش ذنب في أي حاجه كان ممكن يموت.. والعربية طلعت حتة حديدة".

بهذه الكلمات بدأ أحمد علي، صاحب السيارة الملاكي التي اشعل بها ملثم النيران فجر اليوم الأربعاء، بقرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح أن أهالي المنطقة على الفور حاولوا إخماد النيران والسيطرة عليها إلا أن السيارة قد أصبحت عبارة قطعة حديدية لا قيمة لها، مشيرًا إلى أنه قد راجع كاميرات المراقبة بالمنطقة وتوصل إلى مقطع فيديو يظهر فيه شخص ملثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها.

وأكد صاحب السيارة أحمد علي، البالغ من العُمر 43 عامًا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن لديه شكوك في عدة أشخاص على صلة قرابة بهم، بينه وبينهم عدة مشكلات لكنها لا تتجاوز الحدود المتعارف عليها ولا يعتقد أن تصل بهم الأمور إلى هذا الحد من التعقيد.

ويُناشد ابن قرية البلابيش بحري، الجهات المُختصة بسرعة الوصول إلى الملثم الذي اشعل النيران بسيارته، وتسبب في إصابة طفل لم يبلغ سوى عامين من زهور عمره، والذي كاد أن يفقد حياته؛ إثر هذا الحادث الأليم، ومحاولة الوصول إلى من دبر هذه الواقعة ومحاسبته طبقًا للقوانين المُختصة بمثل تلك الوقائع حتى يصبح عبرة لمن يعتبر.

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اشتعال النيران بسيارة ملاكي على يدي ملثم في سوهاج

وكانت قد شهدت قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك أربعيني، من قبل شخص مُلثم، حيث ظهر في مقطع التقطته له كاميرات المراقبة بالمنطقة، وهو يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها.

نتج عن ذلك امتداد النيران إلى أحد المنازل التي تم صف السيارة التي اشتعلت بها النيران أمامه، كما أصيب طفل لم يبلغ سوى عامه الثاني من ربيع عمره، باختناق وصعوبة في التنفس، وتم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد علي- 43 سنة- ويقيم البلابيش بحري)، مفاده اشعال ملثم النيران في سيارته الملاكي.

وأرفق بالمحضر المُحرر رقم مقطع فيديو يظهر فيه شخص ملثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المشتبه بهم.

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