لبحث صفقة تبادل جديدة.. مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض سفر رئيس الموساد لقطر

قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت مقترحًا قدمه رئيس الموساد، دافيد برنياع، بأن يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة مجددًا؛ بهدف إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت القناة العبرية نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن حكومة الحرب شهدت خلافات داخلية فيما يتعلق بحجم الجهود المبذولة حاليا نحو المحادثات حول صفقة رهائن جديدة.

كما قررت حكومة الحرب مؤخرا عدم إرسال رئيس الموساد إلى قطر لدفع المفاوضات قدما، حسبما ذكرت أخبار القناة 13.

وذكرت القناة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" الذي يضم وزير الأمن، يوآف جالانت، والوزير بيني جانتس، إلى جانب عضوين استشاريين، هما وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وعضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، عارضوا المقترح الذي قدمه رئيس الموساد، منتظرين إشارة من حماس بأنها مهتمة بصفقة أخرى، بعد الضغط العسكري.

وبحسب التقرير، فإن رئيس "المعسكر الوطني"، جانتس، يرى أن على "إسرائيل تحيّن الفرصة لاستئناف المفاوضات.