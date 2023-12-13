المصرية لحقوق الإنسان : الانتخابات الرئاسية استثنائية.. وكاشفة لمعدن المواطنين وقت الخطر

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري شاهد جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فشعر بالخطر على الوطن، وكل هذه الأمور كانت مُحفزة للشعب المصري للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الانتخابات الرئاسية كانت استثنائية وهي كاشفة لمعدن المصريين وقت الخطر، مشيرًا إلى ان أحداث غزة انعكست بشكل كبير على قلق قطاع كبير من المصريين خاصة الشباب.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات سمحت لعدد كبير للمنظمات الحقوقية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات المصرية عن قرب، مشيرًا إلى أن إدارة الانتخابات بشكل جيد، أدى لتقليل المخالفات، ولأول مرة لم نستطيع أن نرصد أي مخالفات تشكك في العملية الانتخابية.

سهولة إدارة العملية الانتخابية

وأوضح أن المنافسة بين النواب شديدة جدًا، فكل النواب كانوا يعملون على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات ، مضيفًا أن الهيئة الانتخابية اكتسبت الكثير من المهارات من خلال ممارسة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهذا أدى لسهولة إدارة العملية الانتخابية.