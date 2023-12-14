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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن مباراة الأهلي واتحاد جدة: استغلال الفرصة وأخذ المبادرة

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الاهلي واتحاد جدة في كاس العالم للاندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وكتب فرج عامر :مباراة الاهلي واتحاد جدة هي مباراة   استغلال الفرصة واخذ المبادرة وغلق المساحات ، اللياقة البدنية والتركيز الشديد واليقظة والسرعة في نقل الهجمة .

 

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء أول أمس الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

المهندس فرج عامر الأهلي و اتحاد جدة مباراة الأهلي

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