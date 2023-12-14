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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب يحمي من 4 أنواع للسرطان.. لن تتوقعه

مشروب الرمان
مشروب الرمان

يعد عصير الرمان من المشروبات الصحية، التي  يعتاد الأشخاص على تناولها في فصل الشتاء وعصير الرمان يلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر بالسرطان ويعمل على مكافحة الخلايا السرطانية وأنواع السرطان المختلفة وأيضاً يحمي من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى،وفقالموقع foodnd

 

فوائد عصير الرمان الصحية:

 

مكافحة السرطان:

يساعد وبشكل كبير في الوقاية من أنواع معينة من مرض السرطان الخطير على الجسم وصحة الإنسان ويساعد بشكل جيد في مكافحة خلايا سرطان الثدي حيث تشير الكثير من الدراسات  لعصير الرمان، يمكن أن تكون فائدة العصير في مكافحة مرض سرطان البروستاتا، ويمنع بشكل كبير من انتشار السرطان في الجسم،إذ أن فوائد عصير الرمان الطازج يحارب ذلك المرض بشكل كبير ويمنع من انتشاره بشكل فعال.


يعزز الهضم:
يساعد عصير الرمان في التخفيف من التهابات الأمعاء وتحسين عمليات الهضم، كما أنه قد يكون علاج  لقرحة المعدة والتهابات الأمعاء.

التهاب المفاصل:
أثبتت الدراسات أن عصير الرمان مدى فعاليته في مكافحة هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي،تسهم في تعزيز هشاشة العظام وتضررو الغضاريف ،ويعتبر عصير الرمان أحد المصادر الطبيعية القوية المكافحة للالتهابات، نظراً لتركيز مضادات الأكسدة العالي فيه.


حماية القلب:
يساعد الرمان في حماية الشرايين من التصلب،
التقليل من فرص ارتفاع نسب الكولسترول السيء في الأوعية الدموية ،وحماية القلب والأوعية الدموية والشرايين من أي ضرر ،وتحسين ضخ الدم وتدفقه.

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تقوية الذاكرة:

أشارت بعض الدراسات الحديثة أنه يساهم عصير الرمان على تقوية الذاكرة وتحسين المهارات المعرفية والإدراكية.


محاربة السكري:

مشروب الرمان يحتوي على مضادات الأكسدة ومقاوم لمرض السكري،مما يكون مفيداً في محاربة السكري ،فإنه يخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، ويمنع أعراض مرض السكري من النوع الثاني.

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