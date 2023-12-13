تناوله مرتين يوميا يخلصك من كل السموم.. مشروب سحري لحماية الكبد من الأمراض

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، لأنه مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف من بينها التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات ويفرز العصارة الصفراء، التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي ..ويعتبر الشاي الأخضر من اهم المشروبات لتنظيف الكبد من السموم نرصد فوائد الشاي الاخضر للكبد، وفقًا لموقع "Healthline"



الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الرائعة والمفيدة للكبد؛فهو يحافظ على صحة الكبد وتقيه من الأمراض. فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تنقية الكبد من السموم، التي تزيل الجذور الكيميائية، وهو ما يجعله محارب لخلايا السرطان،

وأظهرت العديد من الدراسات في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، أن الشاي الأخضر يعزز صحة الكبد، خاصةً عند تناوله بجانب ممارسة التمارين الرياضية يوميًا



فشرب كوبين من الشاي الأخضر بصفة يومية، سيضمن حماية الكبد من الأمراض ،ويمكنه من تأدية وظائفه بشكل أفضل



كما يساعد الشاي الأخضر أيضًا جسمك على حرق الدهون، وتخفيف بعض العبء على الكبد.

كذلك فإن الترطيب الإضافي من شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يدعم الكبد أيضًا، لكن حاول ألا تضيف أي مواد تحلية حتى لا يضطر كبدك للتعامل مع تلك المواد أثناء التخلص من السموم.