إيران: أمريكا ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الخميس أن :"الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر".

واضاف وزير الدفاع الإيراني قائلا: "لدينا سيطرة في البحر الأحمر وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك".

يُذكر أن قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الفاتيكان يمكن أن يلعب دورا فعالا في حل الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: "إيران غير مهتمة بتوسيع حجم الحرب في المنطقة، ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية والعالم لا يعتبرها مقبولة، ويمكن للفاتيكان أن يلعب دورا فعالا في إنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".