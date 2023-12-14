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رئيس التحرير
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تعليم

نادي هيئة التدريس بجامعة بنها يكرم جمال السعيد لقبوله منصب الرئاسة الشرفية|صور

جانب من تكريم د.
جانب من تكريم د. جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الدكتور ياقوت السنوسي، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها يصاحبه أعضاء المكتب التنفيذي للنادي وذلك بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.
في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالدكتور ياقوت السنوسي وأعضاء المكتب التنفيذي، موجهًا التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية للنادي متمنيًا لهم السداد في عملهم لتحقيق كل ما يتطلع إليه أعضاء هيئة التدريس.
وأشار "السعيد" إلى أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه النادي إلى أعضاء هيئة التدريس بجانب كونه ملتقي لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والسداد في مهامه.
وأكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن نادي أعضاء هيئة التدريس له أهمية كبيرة في تقديم خدمات مختلفة لأعضاء هيئة التدريس على رأسها خدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية بجانب دوره في تحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأوضح الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن نادي أعضاء هيئة التدريس له دور محوري في تقديم أنشطة متنوعة لأعضاء هيئة التدريس بجانب مشاركاته الفعالة لإثراء الحياة الجامعية، ومناقشة القضايا المجتمعية.
من جانبه قدم الدكتور ياقوت السنوسي وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي أعضاء هيئة التدريس جزيل الشكر للدكتور جمال السعيد على قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي أعضاء هيئة التدريس، ودعمه المستمر للنادي في تحقيق آمال وتطلعات أعضاء هيئة التدريس.
تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.. والحديث عن مدى إمكانية تطويرها في الفترة القادمة وعلى رأسها الخدمات الصحية بجانب دراسة إمكانية القيام بمشروع إسكاني لهم وموضوعات أخرى.
وفي ختام اللقاء قام الدكتور ياقوت السنوسي، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، نيابة عن مجلس إدارة النادي، بتكريم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بإهدائه درع النادي عرفانًا منهم لقبوله منصب الرئيس الشرفي للنادي ولما يبذله من جهود لدعم النادي.
حضر اللقاء الدكتور سليمان مصطفى، القائم بأعمال النائب الأكاديمي، وعدد من مديري البرامج بالكليات، وسامية عبدالحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة، كذلك الدكتور عادل العطار نائب رئيس النادي، والدكتور محمد مصطفى أمين الصندوق، والدكتور عبدالعزيز حسن الأمين العام، والدكتور محمود الجزار المتحدث الرسمي باسم النادي.

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جامعة بنها نادي أعضاء هيئة التدريس الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

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