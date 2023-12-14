عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسباب وموعد الانخفاض.. هل ستستمر أزمة البصل فى السوق ؟.. الشعبة تجيب

حاتم النجيب
حاتم النجيب

سجلت أسعار البصل ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو وذلك بسبب نقص المساحة المزروعة وفقا لنائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية  حاتم النجيب

وأوضح النجيب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إن الكميات المعروضة من المحصول تقل بمرور الوقت، ولهذا تحدث ارتفاعات الأسعار.

وأرجع نقص معروض البصل في العام الجاري بالصورة التي رفعت الأسعار لمستوياتها الحالية، إلى تراجع زراعات المحصول في الموسم الأخير، على خلفية الخسائر التي تكبدها المزارعين في السابق، متوقعا انخفاض للأسعار خلال شعر إبريل 2024 المقبل

وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر كل عام نحو 250 ألف فدان تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويا، بمتوسط 15 طن للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.

قرار حكومي لخفض أسعار البصل.. نواب يؤكدون على ضرورة تشديد الرقابة بالأسواق لمنع الاحتكار ومطالب بـ معاقبة تجار الأزمات

خلال أسبوعين.. الزراعة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن البصل

وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.

أخبار التوك شو| مفاجأة في أزمة البصل وتخفيف أحمال الكهرباء وتحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

برلمانى يطالب الحكومة بكشف أسباب ارتفاع البصل فى مصر

ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد حظر تصدير البصل بجميع أنواعه حتى 30 مارس 2024، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية، بعد أن سجلت الأسعار وقتها مستويات اقتربت من 25 جنيها للمستهلكين، و30 جنيها في بعض المناطق.

أسعار البصل ازمة البصل نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهه زراعات البصل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت

استشهاد 3679 طالبا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بأسلحة الاحتلال

خاف يفضحه.. طلب فدية وراء خطف "صغير" الخصوص وإنهاء حياته

أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ