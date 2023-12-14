الأسباب وموعد الانخفاض.. هل ستستمر أزمة البصل فى السوق ؟.. الشعبة تجيب

سجلت أسعار البصل ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو وذلك بسبب نقص المساحة المزروعة وفقا لنائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم النجيب

وأوضح النجيب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إن الكميات المعروضة من المحصول تقل بمرور الوقت، ولهذا تحدث ارتفاعات الأسعار.

وأرجع نقص معروض البصل في العام الجاري بالصورة التي رفعت الأسعار لمستوياتها الحالية، إلى تراجع زراعات المحصول في الموسم الأخير، على خلفية الخسائر التي تكبدها المزارعين في السابق، متوقعا انخفاض للأسعار خلال شعر إبريل 2024 المقبل

وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر كل عام نحو 250 ألف فدان تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويا، بمتوسط 15 طن للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.

وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.

ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد حظر تصدير البصل بجميع أنواعه حتى 30 مارس 2024، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية، بعد أن سجلت الأسعار وقتها مستويات اقتربت من 25 جنيها للمستهلكين، و30 جنيها في بعض المناطق.