خلال أسبوعين.. الزراعة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن البصل

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن البصل يتم زراعته على مراحل، وأن هذه الفترة تكون أقل فترة يكون بها بصل، ولذلك هناك ارتفاع في أسعار البصل.



وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المساحات المنزرعة بالبصل لم تقل، ولكن التغيرات المناخية كان لها تأثير بعض الشئ على قيمة الانتاج.

خلال أسبوعين



ولفت إلي أن الحكومة اتخذت قرارا بوقف تصدير البصل، وهذا تم في شهر أكتوبر، وأن هذا القرار تسبب في حدوث توازن بعض الشئ، ولكن خلال أسبوعين من الآن سيكون هناك ضح لـ عروة جديدة من البصل بالأسواق ستحل المشكلة بعض الشئ.



وأشار إلى أن هناك تنسيق بين 4 وزارات، حتى يكون هناك وفرة لـ البصل في الأسواق، وقرار وقف التصدير كان بالتنسيق بين 4 وزارات.



وأوضح أن البصل يخرج من الأرض بـ 13 وبـ 14، وذلك بسبب تكلفة الانتاج الغالية، وإيجار الأرض المرتفع.