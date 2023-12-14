أخبار التوك شو| مفاجأة في أزمة البصل وتخفيف أحمال الكهرباء وتحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

٨ص.. أخبار التوك شو| مفاجأة أزمة البصل وتخفيف أحمال الكهرباء وتحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

رئيس الإدارة المحلية بالنواب: التنظيم في الانتخابات الرئاسية يستحق "تعظيم سلام" ..فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أقل ملاحظات وردت على أي انتخابات أجريت في مصر.

حسام الخولي: رئيس مصر القادم مُحمّل بشعبية غير عادية لم يسبق لها مثيل|فيديو

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري في حالة فرحة بالانتخابات الرئاسية.

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

قال ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة العربية في الأمم المتحدة، إن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

الأرصاد تقجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الساعات المقبلة

طمأن الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس في جميع انحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل خلال الساعات المقبلة.

شعبة الخضروات: أزمة البصل مستمرة.. وانفراجة في أبريل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارا بوقف تصدير البصل.

الهباش: أمريكا يمكنها وقف العدوان على غزة في أقل من 5 ثوان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية في إقامة دولته، والتمتع بالحرية والكرامة، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام؛ هو إنهاء الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني.



المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه يتبين للعالم كله الآن أن ما يحدث في قطاع غزة ليس عدوانا على حماس وعلى فصيل وإنما هو تنفيذ لمشروع إسرائيلي يهدف إلى إنهاء الدولة الفلسطينية، بخاصة بعد رد الحكومة الإسرائيلية على الدعوة الأمريكية لحل الدولتين.

وزير الثقافة الأسبق: فضح المؤامرات ضد مصر سبب حشود الانتخابات الرئاسية

أكد المفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الموقف الصلب للدولة المصرية وما يحدث في غزة مستهدف به مصر.

دوى صافرات الإنذار بمستوطنة أسدود بغلاف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، عن دوى صافرات الإنذار بمستوطنة أسدود إحدى مستوطنات غلاف غزة.

أحمد موسى عن عودة تخفيف أحمال الكهرباء: شيء طبيعي

علق الإعلامي أحمد موسى، على عودة تحفيظ أحمال الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.