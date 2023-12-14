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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية على البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهم "له معلومات جنائية" و تنفيذ  (608) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط  (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى و3 طلقات) بحوزة متهمان"لـهما معلومات جنائية".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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