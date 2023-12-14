إسلام أبوالعينين: الهيئة الوطنية للانتخابات عززت مسار الاقتراع في مصر|فيديو

قال إسلام أبو العنينين، مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد خامس انتخابات تعديدية تجرى في مصر، وذلك يعتبر من ضمن الإنجازات منذ 2005، كما تعد الانتخابات الثالثة بعد دستور 2014، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي تأسست عام 2017 في هذا العُرس الديمقراطي الذي شهدناه منذ أيام.

الانتخابات تعد من أهم أعمال الهيئة

وأضاف «أبو العنينين»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الانتخابات الرئاسية 2014 تعد رابع استحقاق دستوري تحت ولاية «الوطنية للانتخابات» وإشرافها، مشيرا إلى أن «الوطنية للانتخابات» استطاعت تعزيز مسار العلمية الانتخابية في مصر.

وتابع، أنه إتاحة الهيئة الوطنية للانتخابات الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات تعد من أهم أعمال الهيئة التي يتمنى استمرارها، مشيرا إلى أن وجود قاض على كل صندوق اقتراع في مصر يعد ضمان للمصريين على نزاهة وشفافية الانتخابات، ويؤكد على النظام داخل جميع اللجان.

