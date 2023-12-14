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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة عاطل من تجارة المواد المخدرة في أبو النمرس

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار  ياسر أحمـد الأحمـداوي "ببراءة  "صابر أ" بتهمة الاتجار في المواد المخدرة الحشيش في أبو النمرس.


وكشفت شهادة  الرائد محمد مجدي عوض الله محمد بالتحقيقات، ورد إليه نبأ من أحد مصادره السرية – أكدته تحرياته السرية – يفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة بمنطقة أبو النمرس دائرة المركز فقصد مكان تواجده بإرشاد مصدره السري ، وما أن بلغه حتى أبصره يقف بجوار مدرسة العرب الابتدائية وأمامه أحد الأشخاص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قام بإخراج علبة سجائر أخرج منها قطعة بنية داكنة اللون ودار بينهما حوار قصير وقام الشخص الآخر بإخراج مبلغ من المال وبمداهمتهما لاذا الأخير بالفرار إلا أنه تمكن من ضبط المتهم وأمسك بتلك القطعة من يده والتي بفحصها تبين أنها تشبه مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته وبين طيات ملابسه على علبة سجائر تبين ان بداخلها عدد ثمانية وعشرين قطعة بنية تشبه مخدر الحشيش كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملاته من متعاطي المواد المخدرة وقد أورى تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الصنع المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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