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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه بعدة مناطق بالحوامدية لإصلاح هبوط وكسر خط الصرف الصحي

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، انه نظراً لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية ، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و ٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف .
وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٥ الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٦ . 
وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان ، متفرعات شارع الجمهورية - طريق ١١.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقا للمواعيد المحددة .
وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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