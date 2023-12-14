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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية: العام الجديد يشهد عودة يوم مفقود من 2020 .. جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحوث الفلكية: العام الجديد يشهد عودة يوم مفقود من 2020


 يترقب الكثير الآن موعد بداية العام الجديد 2024، ويتساءل الكثير من المواطنين الآن هل سوف تكون سنة 2024 كبيسة ام سنة بسيطة.

 

منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب في جامعة برج العرب التكنولوجية


وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مع مؤسسة ريادة للتنمية لتوفير منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب.

 

 


ننشر مواعيد امتحانات النقل بالتعليم الفني في القليوبية

 

أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي - زراعي- تجاري - فندقي ومزدوج).

 

ننشر مواعيد امتحانات النقل بالتعليم الفني في القليوبية


أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي - زراعي- تجاري - فندقي ومزدوج).

 

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن


يبحث جميع طلاب المدارس بمختلف المراحل والصفوف التعليمية ، حاليًا عن أي تفاصيل رسمية عن جداول امتحانات الترم الأول 2024 ، والتي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقها في يناير المقبل .

 

أحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

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