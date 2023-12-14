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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشروعات المدن الجديدة تستهدف استيعاب الكثافة السكانية ودعم الاقتصاد الوطني

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل من للانتهاء من المشروعات الجديدة بالمدن الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال قدرتها على جذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن المدن الجديدة تهدف استيعاب الكثافة السكانية وتوزيع السكان توزيعا عادلا بكافة أنحاء الجمهورية مما يحقق التوازن داخل الدولة بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية بشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة، خاصة وأن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية.


وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة.

السيسي الاقتصاد المدن الجديدة

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