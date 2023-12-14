الأعلى في التاريخ.. ماذا فعلت الدولة لتزيد من حجم صادرات الصناعات الغذائية؟

تتمتع مصر مصر بموقع جغرافي مميز وبنية أساسية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة، مما جعل قطاع التصنيع الغذائي المصرى يمتلك فرصًا كبيرة للتصدير، كما وضعت الدولة خطة لزيادة الاستثمارات الصناعية المصرية فى مجالات الصناعات الغذائية واستهداف واستقدام عدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات الغذائية للعمل في مصر وكذلك الاستثمار بهدف التصدير واستقدام الشركات المتخارجة من الأسواق الأجنبية.



صادرات الصناعات الغذائية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2023

وفي هذا الإطار، رصد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية في ختام 2023، نسبة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023، والتي بينت زيادة في نسبة صادرات الصناعات الغذائية قُدرت بمليارات الدولارات.

وفي حالة الرصد التي قام بها المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية 2023، حصد مجموعة من الدول الأكثر تعاملًا مع مصر، من الأعلى للأقل في نسبة الصادرات، وحظيت الدول العربية بمقدمتها في الجدول، ووفقًا لعمليات الرصد سجلت نسبة صادرات الصناعات الغذائية 2023 الأعلى في التاريخ لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.

قدرت قيمة الصناعات الغذائية المصرية 2023 في المجمل على مستوى كافة الدول لتصل إلى 4.3 مليار دولار بزيادة 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار، بينما اعتبرت الدول العربية في مقدمة الدول الأهم ضمن المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصرية.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 2023 في ختام هذا العام، نحو 2344 مليون دولار تمثل نحو 55% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21% عن العام الماضى، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالى الصادرات.

وجاءت في عمليات رصد وترتيب الدول حسب الأعلى منهم في صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2023، حيث استحوذت الدول الإفريقية غير العربية على نحو 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالى الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالى الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، باقى المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

ومثلت صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالى صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023. كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار.

صادرات الصناعات الغذائية

إزالة المعوقات وزيادة الصادرات

سجلت فلسطين بقيمة صادرات 208 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار.

وسجلت اليمن قيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، الصومال بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار، وفى المركز الخامس عشر اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

وأعلن المجلس عن دراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرى بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ما يسهم في تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رائد سلامة، إن مصر ولت اهتمام كبير لكافة قطاعاتها واهتمت بكافة الصناعات مما أدى لارتفاع صادرات مصر، ويعكس ذلك اهتمام اهتامام العاملين في كافة القطاعات المختلفة بالتصدير التي هي مرتبطة بالأساس بالعملية الإنتاجية.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتمام بالغ بمجال التصنيع وتوطين الصناعة وهو ما أثر بشكل إيجابي على زيادة التصدير وسد الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من ضغط على توفير العملة الأجنبية وبالأخص الدولار، لافتًا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة في هذه الفترة والمتعلقة بانضمام مصر لـ "مجموعة بريكس"؛ لأن ذلك له مردود إيجابي ويساعد في نقل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع بما سوف يتيح فرصه للاعتماد على المنتجات المحلية والتصدير الفوائض، بالإضافة لذلك سوف يفتح أسواقا أفضل وأكبر أمام المنتجات المصرية في دول بريكس وتحديدا في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.

وتابع سلامة حديثه قائلًا إن التوجه الأممي في الطاقة النظيفة سوف يعزز من مفهوم الاحتياج للإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها والتي تشكل 30% من السيارة الكهربائية، مؤكدًا أن هناك فرصة لمصر للدخول في هذا المجال من خلال "توطين الصناعة" ومن خلال استغلال فرص جيدة في العلاقة ما بين الصين ودول بريكس التي توفر أيضا أسواقا لهذه السلعة الهامة في سياق الاهتمام العالمي بمناخ والبيئة والطاقة النظيفة.