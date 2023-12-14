عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجوهرة المشعة .. صور لـ ملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا لملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة في السعودية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

شددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023، على ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية للجماهير الراغبة بدخول المباريات، في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وإظهار التذكرة لفريق المنظمين عند بوابات ملعب المباراة.


ويتيح التطبيق للجماهير حجز وشراء تذاكر مباريات البطولة، ومشاهدة التذاكر الخاصة التي تتيح لهم الدخول إلى الملاعب ومشاهدة المباريات، وكذلك إمكانية نقلها إلى شخص آخر.


ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، لمباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة بعد تجاوز الفريق السعودي لاوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد ان شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

عرض رسمي| مفاجأة مدوية.. زيزو يقترب من الرحيل بموافقة الزمالك خلال يناير

ترشيحاتنا

تعذيب وضرب بالعكاز.. طالب ينهى حياة والده المسن بالخصوص

عواقب وخيمة.. بوتين يحذر الأرجنتين بعد التحول إلي الدولار الأمريكي

شاهد.. جنود الاحتلال يقتحمون مسجدا في جنين وبيان عاجل للخارجية الفلسطينية

إمام عاشور يرحل عن الأهلي | وحل عاجل لـ أزمة السجائر .. أبرز أخبار التوك شو

بيان عاجل من حماس بشأن الاعتراف بـ إسرائيل

صندوق تطوير التعليم يعلن موافقة مجلس النواب على مشروع نقابة التكنولوجيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ