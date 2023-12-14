الجوهرة المشعة .. صور لـ ملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا لملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة في السعودية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

شددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023، على ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية للجماهير الراغبة بدخول المباريات، في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وإظهار التذكرة لفريق المنظمين عند بوابات ملعب المباراة.



ويتيح التطبيق للجماهير حجز وشراء تذاكر مباريات البطولة، ومشاهدة التذاكر الخاصة التي تتيح لهم الدخول إلى الملاعب ومشاهدة المباريات، وكذلك إمكانية نقلها إلى شخص آخر.



ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، لمباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة بعد تجاوز الفريق السعودي لاوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد ان شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.