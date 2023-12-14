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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الروسي: موسكو تعد “ميزانية النصر”

روسيا
روسيا

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، إن التركيز الرئيسي لروسيا خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون على تمويل جيشها لمساعدتها على تحقيق النصر في الصراع الأوكراني، على الرغم من أن سلطات البلاد لا تخطط للتراجع عن التزاماتها المتعلقة بالسياسة الاجتماعية.

ووفقا للأرقام الرسمية، تخطط موسكو لإنفاق 14.2 تريليون روبل (158 مليار دولار) على الدفاع والأمن القومي في عام 2024.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، أشار سيلوانوف إلى أن العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا شكلت تحديات صعبة للحكومة الروسية.

وأضاف: “لكننا نفهم الوضع بالفعل، ونعرف كيف نتصرف”، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.5% في عام 2023.

وقال سيلوانوف، إن خطة ميزانية 2024-2026، التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، تعطي الأولوية للإنفاق العسكري.

وأضاف: “في الظروف الحالية، المهمة الرئيسية هي تقديم الدعم المالي لأهداف العملية العسكرية الخاصة. لقد وصفنا، مع مجلس النواب، الخطة المالية الثلاثية بأنها موازنة النصر”.

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وأوضح سيلوانوف أنه سيتم تخصيص حوالي 10 إلى 11% من الميزانية لتحفيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أنه على الرغم من انخفاض هذه النفقات نسبيًا، إلا أن هذا لم يحدث بالقيمة الاسمية.

وقال إن “رفاهية المواطنين تعتمد على النمو الاقتصادي”، مشددا على أنه على الرغم من كل القيود، فإن دعم الاقتصاد جزء مهم للغاية من الميزانية.

روسيا وزير المالية الروسي

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