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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالإسكندرية توافق على تقسيط المقايسات والرسوم بريف المنتزه

النائب إيهاب أبوكليلة
النائب إيهاب أبوكليلة

وافق المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، والعضو المنتدب، على الطلب المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بشأن تسعير المقايسات والرسوم في منطقة حوض 10 بريف المنتزه، شرقي الإسكندرية.
وكان النائب إيهاب أبو كليلة، قد تقدم بطلب بشأن تسعير المقايسات والرسوم الخاصة بإدخال المياه بمنطقة حوض 10، التابعة لحي المنتزة أول، شرقي محافظة الإسكندرية.

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ووافقت الشركة على تقسيط قيمة المشروع على 10 شهور وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية وتيسيرا على المواطنين في نطاق ريف المنتزه.


وذكرت الشركة في بيان أنه "بالإشارة إلى الخطاب المرسل بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بشأن تسعير المقايسات والرسوم الخاصة بإدخال المياه بمنطقة حوض 10، نحيطكم علما بأنه لا مانع لدينا من تقسيط قيمة المشروع على 10 شهور بناءً على طلبكم."


من جانبه، تقدم النائب إيهاب أبو كليلة، بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس أحمد جابر، لجهوده في رفع المعاناة عن أهالينا البسطاء في ريف المنتزه، مُثمنًا جهود الشركة لتسهيل الإجراءات وتيسرها على المواطنين.

مياه الإسكندرية إيهاب أبو كليلة أحمد جابر حي المنتزه الاسكندرية

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