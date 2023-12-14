رئيس مدينة الغردقة يتفقد مشروع الحديقة المتكاملة بشمال الأحياء

قام ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة تفقدية اليوم الخميس لمتابعة سير الأعمال في إنشاء الحديقة المتكاملة بشمال الأحياء، والتي تعتبر مشروعاً ضخماً يهدف إلى تحسين وتجميل المنطقة.

تأتي هذه الحديقة على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع، حيث تضم ملعباً خماسياً مجهزاً، إضافة إلى منطقة خاصة بألعاب الأطفال، ومناطق خضراء تعكس جمال الطبيعة. كما تتضمن الحديقة كافتيريا تخدم عدة مناطق سكنية من بينها الفيروز، اللؤلؤة، الجوهرة، والنور.

وفي تصريحاته، أعرب رئيس المدينة عن سعادته بتقدم الأعمال وجودة التنفيذ، مشدداً على أهمية إنشاء مثل هذه المنشآت الترفيهية والاستجمامية التي تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزز البيئة الحضرية بالمنطقة.

وأكد حماية على أهمية توفير مساحات ترفيهية للأطفال والعائلات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطوير المستمر للمدينة وتلبية احتياجات السكان.