الجارديان: Cop28 يأخذ خطوة للأمام بملف الوقود الأحفوري بعد انتظار 30 عاما

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن مؤتمر Cop28 ، إذ أكدت أن أكثر من 190 دولة قبلت نصًا، يدعو العالم إلى "الابتعاد" عن الوقود الأحفوري. ولكن هل هذه صفقة تاريخية من شأنها أن تعني النهاية اللغاز والنفط والفحم؟ أم أنها ستكون خطوة أخرى على الطريق إلى الجحيم؟.

وأشاد رئيس مؤتمر Cop28، سلطان الجابر، دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة للمؤتمر، باعتماد النص الرئيسي صباح الأربعاء، ووصفه بأنه "توافق الإمارات" إجماع، ولكن ليس إجماعا تاما.

قد يبدو الأمر غير معقول، ولكن الأمر استغرق ثلاثين عاماً من مؤتمرات المناخ السنوية تقريباً للتوصل إلى اتفاق يتضمن توجيهات واضحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري.

لمدة ثلاثين عاما، اضطر العالم إلى تجنب الفيل الموجود في الغرفة، المصدر الأعظم للانهيار المناخي الذي نشهده، وهو الوقود الأحفوري، أما الدول المنتجة للنفط، وبتحريض من العديد من الدول الغنية، والتي وافقت على مضض على الحديث عن المناخ، فقد رفضت السماح لمعاهدات ملزمة قانوناً بتوضيح الارتباط بالوقود الأحفوري.

إن الأمر الذي يتطلب من دولة منتجة للنفط إدخال مثل هذا الالتزام في نتائج مؤتمر الأطراف للمرة الأولى هو أمر لافت للنظر، إن كون رئيس هذا المؤتمر هو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، يكاد يكون أمراً يتحدى الاعتقاد، قليل من الناس توقعوا نتيجة قوية له.