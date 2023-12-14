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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من المسافة صفر.. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 3 مركبات إسرائيلية في غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال مصدر ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، إن المقاومة دمرت 3 مركبات إسرائيلية من المسافة صفر ببيت لاهيا في غزة.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال المصدر الميداني في كتائب القسام: “مجاهدونا تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر ببيت لاهيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهدفنا 3 آليات إسرائيلية في غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

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كما أعلنت قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة، وقالت: “مجاهدونا يقنصون 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.

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