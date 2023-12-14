الأهلي في المونديال| لاعبو الفريق يتفقدون ملعب الجوهرة لمدة 30 دقيقة

تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

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وكان الفريق أدى مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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