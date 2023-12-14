بعد شفائه.. اتحاد جدة يستعيد مهاجمه الخطير قبل لقاء الأهلي بمونديال الأندية

شارك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في التدريبات الجماعية لاتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تحضيرا لمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الجوهرة المشعة، غدا الجمعة.

وخاض حمد الله، المران الأخير لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة ضمك، الخميس الماضي، في الدوري السعودي للمحترفين.

كشفت أنباء صحفية أن حمد الله بات جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراة الأهلي، وسيكون في التشكيلة التي ستواجه الأهلي، إلا أن مشاركته كأساسي تعتمد على خيارات المدرب مارسيلو جاياردو.

وغاب عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة فريقه السعودي أمام نظيره أوكلاند سيتي، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي لمونديال الأندية.