"جندال" تتعاون مع "العاصمة الجديدة" لتزويدها بالمياه

قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالاتفاق مع شركة (جندال)، للتعاون في توصيل مياه النيل وتزويد العاصمة الإدارية الجديدة باحتياجاتها من المياه.

حيث تقوم شركة (جندال)، بتوريد 50 كيلو متر من أنابيب الزهر المرن (الحديد الدكتايل). كما تقوم بإنتاج أول أنبوب يتم تصنيعه خصيصاً بمواصفات تلائم مشروع توصيل مياه النيل للعاصمة الجديدة. بجانب قيام الشركة بدراسة فكرة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

(جندال سو جلف)، هي شركة رائدة تعمل منذ عام 1984، ومقرها الرئيسي في أبوظبي يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

حيث تقوم الشركة بإنتاج أنابيب الحديد الدكتايل عالي الجودة التي تلبي المعايير العالمية. منتجاتها حاصلة على شهادة الآيزو. أثبتت فعالية كبيرة من حيث استهلاك الطاقة، بجانب تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.