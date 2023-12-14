محلل سياسي فلسطـيني: لا يوجد إجماع في الشارع الإسرائيلي على إنهاء الحرب

تحدث الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، عن تزايد الخلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن حرب غزة.

وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتمسك بائتلافه اليميني المتطرف لأنه يخشى إنهاء حياته السياسية في السجن".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بإنهاء الحرب على غزة بشكلها الحالي قبل 2024"، لافتا: "نتنياهو يرغب في صفقة لبقائه في الحكم قبل إنهاء حرب غزة".

وأشار الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني،: "لا يوجد إجماع في الشارع الإسرائيلي على إنهاء حرب غزة".