الغنيمي: جهود توطين الصناعة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع ومستدام

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن معرض الصناعة والنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجسد واحدة من أهم المنصات التي تُبرز ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على الإنتاج والتطوير والابتكار، مشيرًا الى ان هذا الحدث يعكس بوضوح إيمان الدولة المصرية بأن الصناعة والنقل هما جناحا التنمية الحقيقية ومحركا الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من التقدم والتنافسية.

وتابع، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، مشاركة وزارة قطاع الأعمال العام في هذا المعرض النوعي تأتي لتؤكد حجم التحول الذي يشهده القطاع في ظل القيادة السياسية، من خلال تطوير الشركات التابعة وتعظيم قدرتها الإنتاجية والتكنولوجية بما يواكب المعايير العالمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجناحان اللذان شاركت بهما الوزارة في المعرضين قدما نموذجًا مشرفًا لما وصلت إليه الشركات الوطنية من تحديث وتنوع في المنتجات، بدءًا من الصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وصولًا إلى الصناعات المغذية والنقل الذكي.

وأضاف الدكتور عمر الغنيمي أن ما شهده هذا المعرض من مشاركة محلية ودولية واسعة يؤكد أن مصر أصبحت محورًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا، وأن الجهود الحكومية لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يضع المواطن المصري في قلب معادلة التنمية والريادة.