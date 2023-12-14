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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ زيّ عسكري .. ابنة العاهل الأردني في شمال غزة | شاهد

الأميرة سلمى بالزي
الأميرة سلمى بالزي العسكري

ذكرت وسائل إعلام أردنية  أن الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شاركت في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة.

ومن جانبها؛ قالت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على إنستجرام: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو الملكي خلال إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة… الله يقويكم ويحميكم.


ونفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.

ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.

جانب من مشاركة الأميرة سلمي 

وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.

كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع. 

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