حقوق حلوان: 23 ديسمبر بدء امتحانات منتصف العام الدراسي

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أعلنت الدكتور أمل لطفي عميد كلية الحقوق بحلوان أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الفرق الدراسية ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ وتنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

وأشارت عميد كلية الحقوق إلى أنه تجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، وتابعت أن الكلية قد أوشكت علي الانتهاء من تحهيز اللجان الخاصة بكافة الفرق الدراسية، والعمل علي توفير ما يلزم من إمكانات لتوفير عملية امتحانية سليمة لكافة الطلاب حرصا علي تفوقهم.

وقد أعلنت إدارة جامعة حلوان، أنه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة.

وقد اطلقت جامعة حلوان ندوة لفضيلة المفتى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وقد عقدت فعاليات الندوة بحضور الدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان، ولفيف من العمداء والوكلاء والطلاب.

ورحب الدكتور السيد قنديل بفضيلة المفتي، مشيداً بتواضعه الذي يُعد من أهم صفات العالم، كما شكر أسرة من أجل مصر والقائمين على الندوة، مؤكداً أهميتها في بناء وعي الشباب وتسليحهم بالمعرفة ليتمكنوا من المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

أكد رئيس جامعة حلوان أن وظيفة الجامعة هو تشكيل وبناء وعي جيل من الشباب وإعداد مواطن واعي وفاهم وملم بكل القضايا والفهم بكل ما يدار.

كما شدد الدكتور قنديل على أهمية المورد البشري لذا يجب أن يكون متسلح بالفهم والوعي، فالمعرفة والإدراك هما الطريق الصحيح الذي يجب أن يتم تسليح الشباب بهم.

وأوضح الدكتور قنديل أننا شعب يتميز بالوسطية لذا يجب الحرص والتدقيق من كل معلومة يتم تصديرها على السوشيال ميديا ومعرفة وفهم الهدف منها وهذا يأتي من خلال التحصين والمعرفة وجاءت ندوة اليوم لبناء وعي الشباب بالعلم من العلماء لكى يحمل الشباب على عاتقه مهمة النهوض بالوطن.

وفى بداية كلمة فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام وجه الشكر لجامعة حلوان على دعوته الكريمة للقاء مع الشباب، وأكد فضيلة المفتي على أهمية اغتنام الشباب فترة شبابهم في العمل على نهضة الوطن، مسترشدين بتعاليم الإسلام وقيم الاعتدال والوسطية، محذرا من الأفكار المتطرفة التي تستهدف تضليل الشباب.

وأفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالشباب اهتمامًا كبيرًا؛ فقد كانوا الفئة الأكثر التي وقفت بجانبه في بداية الدعوة وتحملوا في سبيل ذلك المشاق والأهوال، وكان صلى الله عليه وسلم يثق بالشباب ويعتمد عليهم في أداء المهمات الثقال، وأسند إليهم قيادة الجيوش.

واكد على الأخلاق والسلوك الطيب الهين اللين ، مستشهدا بحديث الرسول "إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق".

ودعا إلى زيادة الوعي لدى الشباب وتحصينهم من خلال التنشئة الصحيحة داخل الأسرة ودور الجامعات في احتوائهم وتوجيههم نحو الطريق القويم.