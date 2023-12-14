قبل مواجهة اتحاد جدة.. مصطفى يونس: اسم الأهلي يخض أي حد

كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن أنه يتوقع أن يكون كل من محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي لديهم دور كبير في مباراة الغد أمام نادي اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، في ضوء اعتبارها واحدة من المباريات العصيبة على المارد الأحمر، أمام فريق يمتلك نجوما كبيرة قادرين على إحداث الفارق.

حديث عن مباراة الأهلي واتحاد جدة

وأضاف "يونس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن لاعبي الأهلي سيكون لديهم ملحمة كبرى أمام نادي اتحاد جدة، والنادي الأهلي نادي كبير باسمه وتاريخه، "اسم النادي الأهلي يخض أي حد".

وتابع، أن تصريحات كريم بنزيما أن مباراة الغد صعبة للغاية، هي مباراة في منتهى الاحترافية والجميع مهتم بها، "ده لاعب محترف يا جماعة، بينفذ المطلوب منه، وعارف هو عاوز منه إيه لا أكتر ولا أقل".

واستكمل أن جماهير الأهلي تطمح في أن يصل المارد الأحمر في النسخة الحالية إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وحقق الميدالية البرونزية أكثر من مرة.