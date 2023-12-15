يواجهون 16 فريقا من دوري الأبطال..تعرف على المتأهلين في بطولة الدوري الأوروبي

اختتمت الخميس منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما أصبح باير ليفركوزن الألماني الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في هذا الدور، بعدما سحق ضيفه مولده النرويجي 5-1.

وحقق ليفركوزن ستة انتصارات متتالية بمجموعته وسجل 19 هدفاً واستقبل ثلاثة أهداف.

وليفركوزن هو الفريق الوحيد بمسابقات الدوري الكبرى الذي لم يعرف طعم الهزيمة هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث حقق 20 انتصاراً في 23 مباراة مقابل ثلاثة تعادلات، وضمن ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حالياً، التأهل مبكراً وأنهى المجموعة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه قرة باغ من أذربيجان.

وخسرت تشكيلة شابة من ليفربول 2-1 بملعب سان جيلواز، لكن الصدارة ظلت في قبضة الفريق الإنجليزي في غياب محمد صلاح عن الزيارة إلى بلجيكا، وساهم الجزائري محمد الأمين عمورة، في انتصار تاريخي لسان جيلواز على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل الهدف الأول.

وسجل روميلو لوكاكو هدفه الخامس بالمسابقة لينضم لصدارة الهدافين خلال فوز روما 3- صفر على سيرفيت السويسري، وتأهل فريق المدرب جوزيه مورينيو لأدوار خروج المغلوب في وقت سابق، لكنه لم يتمكن من حسم الصدارة، واحتل المركز الثاني بمجموعته خلف سلافيا براغ التشيكي.

وحقق فياريال الإسباني فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه رين الفرنسي، ليضمن الصدارة والاستمرار بالمسابقة في غياب منافسه المحلي إشبيلية صاحب الرقم القياسي بالمسابقة، والذي تذيل مجموعته بدوري الأبطال وفشل في الانتقال لبطولته المفضلة له.

والفرق المتاهلة لدور الـ 16 الأول هم:

ويست هام الإنجليزي

فرايبورج الألماني

برايتون الإنجليزي

مارسيليا الفرنسي

جلاسكو رينجرز الاسكتلندي

سبارتا براجا التشيكي

اتلانتا الإيطالي

سبورتينج لشبونة البرتغالي

ليفربول الإنجليزي

تولوز الفرنسي

فياريال الإسباني

رين الفرنسي

سلافيا براجا التشكيي

روما الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني

كارباج اغدام الأذربيجاني

ويواجه الـ 16 فريق المتأهلين لهذا الدور 16 فريق قادمين من بطولة دوري أبطال اوروبا بعد احتلالهم المركز الثالث في مجموعاتهم.