مش هنكون رد فعل..تصريحات كولر المثيرة قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشف مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي، عن خططه في مواجهة اتحاد جدة السعودي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن اللقاء مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وقال كولر في تصريحات صحفية:"بالتاكيد بنحضر للمنافس وببدأ بعمل اشياء تناسب لعب الفريق المنافس، لكن في المجمل احنا بنلعب كورتنا واحنا عندنا فلسفتنا في الكورة وطريقتنا في الكورة، وهنحافظ عليها ولازم نظهر بشخصيتنا وهنظهر بالكورة بتاعتنا احنا وفلسفتنا احنا ومش هنكون فريق رد فعل.. لا هنكون الفعل في الملعب ونقدم الكرة المناسبة للنادي الأهلي وهنظهر بيه في المباراة سواء دفاعيا او هجوميا وهنكون بشخصية البطل وبشخصية النادي الأهلي وهنكون نشطين بشكل هجومي وهنحاول نلعب كورتنا".

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تفقد لاعبي الأهلي لملعب الجوهرة

تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق أدى مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.