حسين الشحات على موعد مع رقم تاريخى في كأس العالم للأندية

يعد حسين الشحات نجم الأهلي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ مسابقة كأس العالم لكرة القدم بعد مشاركته بـ12 مباراة خلال 4 بطولات مثل خلالها الأهلي والعين الإماراتي.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "حسين الشحات لاعب الأهلي المصري هو أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك فى 12 مباراة سابقة قبل نسخة 2023 التى ستقام فى السعودية لأول مرة".

يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.



موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي

مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 15 ديسمبر.