بعد الخسارة من المصري| ابراهيم سعيد يفتح النار على نجمي الزمالك

انتقد إبراهيم سعيد مدافع الزمالك والأهلي السابق، لاعبي القلعة البيضاء، عمرو السيسي وروقا بسبب أدائهما في الفترة الأخيرة.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "طريقه اداء عمرو السيسي وروقا مع الزمالك

في عصر الثمانينات".

وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.