بعد الخسارة أمام المصري.. 3 طلبات عاجلة من أحمد عيد عبد الملك لإدارة الزمالك

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على خسارة فريق الزمالك اليوم أمام المصري في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري بهدف للاشئ على ملعب برج العرب بالإسكندرية



وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا:اول اختبار قوي بعد مباراة بيراميدز للفرقة .. مفيش مجازفة واحنا خسرانين يبقي مفيش مكسب !!

وتابع "الكرة تنظيم اولاً ولازم قلبك يبقي جامد علشان تقدر تقلب الماتش بس كدة الباقي هيجي بسهولة.

واختتم "الزمالك محتاج كتير اووي علشان يرجع فك القيد ، مدرب اجنبي، ٤ صفقات في يناير وشكراً "

وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.