فرج عامر يُدعم لاعبي سموحة قبل مواجهة الداخلية

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي سموحة لمواجهة نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "بالتوفيق لفريقنا في مباراته اليوم امام فريق الداخلية و ان شاء الله الفوز 💙"

ومن المقرر أن يواجه فريق الداخلية نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز وستذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

موقف الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث لعب الفريق 8 مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 3 لقاءات، بينما تلقى الخسارة في 8 مواجهات.