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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب البرق .. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسائق ينجو بأعجوبة من الموت

بسبب البرق .. مقطع
بسبب البرق .. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسائق ينجو بأعجوبة من

أثارت واقعة غريبة الدهشة لنجاة رجل من الموت بأعجوبة وذلك بعدما قد كان على بٌعد حوالي خطوة واحدة منه، وذلك بسبب البرق الذي قد ضرب الشجرة الني تقع بجانبه.

وقد وثق مقطع الفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر ليحظى بالاف المشاهدات وتم تصويره ببلدة مدجي بأستراليا، ظهور السائق وذلك أثناء قيامه بالوقوف بجوارسيارته حيث كان يقوم بتعبئة الصناديق فيها، إلا أنه  قد عاد إلى منزله وذلك للقيام بإحضار محفظته.

وإلا أنه بمجرد أن قام بالتحرك خطوة واحدة، قد ضرب البرق الشجرة التي كان يقف بجوارها قبل لحظة، لتسقط على سيارته، مما أدى إلى تحطيمها ذلك على الفور.

وقد نجا السائق من الحادث وذلك بفضل ابتعاده عن السيارة في الوقت المناسب بمقدار خطوة واحدة.

استراليا البرق

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