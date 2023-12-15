وسط الصحراء | زوجة لاعب الأهلى السابق تشارك متابعيها صورا جديدة

شاركت لويزا ماركيز زوجة البرازيلي برونو سافيو لاعب النادى الأهلي السابق متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لويزا، بإطلالة صيفية جريئة أثناء استمتاعها بوقتها في رحلة سفاري، وسط الصحراء، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.