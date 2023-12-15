هاجر أحمد وزوجها يؤديان مناسك العمرة

نشرت الفنانة هاجر أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها من أمام الكعبة بعد أدائهما مناسك العمرة.

وشاركت "هاجر" صورًا تجمعها بزوجها وعلقت عليها قائلة: "لبيك اللهم لبيك، ‎الحمد لله الذي أبلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء، النهارده أول يوم في السنة الجديدة لزوجي (أحمد) ‎تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك، عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا بإذن الله‎ كل عام وأنت إلى الله أقرب وأكرم"



فيلم بلموندو

وتشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة فيلم «بلموندو»، امام حسن الرداد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد بموسم عيد الأضحى كان فيلم «عمهم»، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي، بطولة محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.

