مفاجأة مدوية | روى فيتوريا يتحدى الزمالك بهذا الطلب

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن انضمام ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحى، لقائمة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي ستقام في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية "اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهم في أمم إفريقيا، في ظل رغبة فيتوريا تواجدهم مع الفريق.

وكان الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صحبي قد عادوا إلى تدريبات نادي الزمالك من جديد، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافهم لمدة شهر، والذي تم معاقبتهم من مجلس الإدارة بعد خروجهم بدون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد في لقاء الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.