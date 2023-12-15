حدث ليلا | تعاون مصر والبحرين لوقف الحرب بغزة .. الدواء المصرية تحذر من عقار مغشوش .. تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الإبراشي .. وفاة الفنان عادل أنور

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بإن الرئيس السيسي تلقى أتصال هاتفي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي.

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

اتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، حيث تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليها قوات الأمن مفاجأة في تحريات القضية كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الشروع في قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي داخل منزلها

انتقد إبراهيم سعيد مدافع الزمالك والأهلي السابق، لاعبي القلعة البيضاء، عمرو السيسي وروقا بسبب أدائهما في الفترة الأخيرة. وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "طريقه اداء عمرو السيسي وروقا مع الزمالك في عصر الثمانينات". وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجاة كبيرة عن لاعب النادي الأهلي أنتوني موديست، قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الخميس، إيقاف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة جوجو فاروق كودجا مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور.

حل الفنان ظافر العابدين ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم» للحديث عن أحدث أفلامه

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك

أعلن الفنان الكوميدي والمونولوجيست فيصل خورشيد وفاة زوجته منذ قليل، بعدما تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات الماضية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

فادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، بأن حركة وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقفت بشكل شبه كامل، نتيجة لهجمات الحوثيين باليمن على السفن في البحر الأحمر.

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفياً بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وطلب السويد الانضمام إلى الحلف. وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه لن يتفاجأ إذا جرت مناقشة مسألة الطائرات المقاتلة من طراز F-16 خلال المكالمة.

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت ، قائلاً إنها يمكن أن تنتهي خلال يوم واحد إذا ألقت حماس السلاح

نقلت شبكة سي.بي.إس الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

أصيب أكثر من 30 شخصاً بجروح في بكين الخميس، في حادث وقع في ساعة الذروة في مترو الأنفاق إثر انفصال عربتين عن القطار في جزء من مساره يقع فوق الأرض، بحسب ما أعلنت السلطات.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين حاليًا، على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعة ضد سفن متجهة للأراضي المحتلة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.