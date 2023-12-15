لعلاج الضعف الجنسي .. هيئة الدواء المصرية تحذر من دواء مغشوش

نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي.

وحذّرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان "غش تجاري" من عبوات مغشوشة لعقار "سياليس" " Cialis Tadalafil 20mg " تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة الواردة بالمنشور.

ويعد سياليس "Cialis"، وهو الاسم التجاري لدواء "تادالافيل"، أحد الأدوية الشائعة والمعروفة لدى العامة لعلاج الضعف الجنسي.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه "يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور".