توقف حركة وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بشكل شبه كامل

فادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن حركة وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقفت بشكل شبه كامل، نتيجة لهجمات الحوثيين باليمن على السفن في البحر الأحمر.

ووفقًا للموقع، فإنه بسبب الهجمات الحوثية اضطرت السفن المتجهة إلى إسرائيل من آسيا، أن تسلك طريقًا يدور حول إفريقيا، مما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، بدأت السفن المتجهة إلى موانئ أخرى خارج إسرائيل أيضًا باستخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا حتى لا يتم استهدافها

وأفاد "أكسيوس بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن قوة عمل خاصة متعددة الجنسيات ستبدأ العمل في البحر الأحمر لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات ومواجهتهم.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية، خلال الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية والبنتاجون يعملان على إقناع الدول بالمساهمة بسفن بحرية في قوة العمل التي ستعمل تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية. القوات البحرية.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قرر عدم القيام بأي عمل عسكري في البحر الأحمر في الوقت الحالي، حتى لا يتمكن الحوثيون من صرف انتباه الجيش الإسرائيلي عن الحرب في غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء الحربي يوم الخميس أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.