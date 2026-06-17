ماكرون: قمة مجموعة السبع انعقدت في ظروف معقدة وعززت التنسيق لمواجهة الأزمات العالمية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة مجموعة السبع الأخيرة انعقدت في ظل ظروف دولية معقدة وتحديات متشابكة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أتاحت فرصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الدول الصناعية الكبرى ومناقشة سبل التعامل مع الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم.

وأوضح ماكرون، في تصريحات أدلى بها عقب اختتام أعمال القمة، أن القادة المشاركين ركزوا على عدد من الملفات الدولية الملحة، من بينها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتحديات الاقتصادية العالمية، وأمن الطاقة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاستقرار الدولي.

وأضاف أن المناقشات عكست إدراكاً مشتركاً لدى الدول الأعضاء بضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تتجاوز حدود الدول وتؤثر في الأمن والاقتصاد العالميين.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن القمة شكلت منصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الدول المشاركة، مؤكداً أن الحوار والتعاون بين الشركاء الدوليين يمثلان عنصراً أساسياً في إدارة الأزمات الحالية والحد من تداعياتها. كما شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز سلاسل الإمداد والتجارة الدولية في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت يواجه فيه العالم مجموعة من الأزمات المتزامنة، تشمل النزاعات المسلحة في عدد من المناطق، والتحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في العديد من الدول. وقد ناقش قادة مجموعة السبع خلال القمة آليات تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد ماكرون أن الدول الأعضاء في المجموعة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في التعامل مع هذه الملفات، لافتاً إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية يعد عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات الراهنة. كما دعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستوى الدولي.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وتعد من أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم. وتكتسب اجتماعاتها أهمية خاصة نظراً لدورها في مناقشة القضايا الدولية الرئيسية وصياغة مواقف مشتركة تجاه التطورات العالمية، وسط توقعات بأن تسهم نتائج القمة الأخيرة في تعزيز التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة.

