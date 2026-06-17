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هآرتس: قلق عسكري إسرائيلي من تراجع نفوذ تل أبيب في مفاوضات واشنطن وطهران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: قلق عسكري إسرائيلي من تراجع نفوذ تل أبيب في مفاوضات واشنطن وطهران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن أوساطا عسكرية في إسرائيل تبدي قلقًا متزايدًا من تراجع تأثير تل أبيب على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من تطورات ميدانية في جنوب لبنان.

ووفقًا للصحيفة، فإن تقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشير إلى احتمال الانسحاب إلى ما يعرف بـ”الخط الأصفر” في جنوب لبنان، في حال تم التوصل إلى تفاهمات دولية بهذا الشأن.

وأضافت “هآرتس” أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يعبرون عن مخاوفهم من غياب دور إسرائيلي فاعل في المحادثات التي تقودها واشنطن، محذرين من إمكانية فرض انسحاب كامل من الجنوب اللبناني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يصدر حتى الآن توجيهات واضحة بشأن الأهداف النهائية في لبنان، وهو ما ينعكس سلبًا على خطط الجيش واستعداداته العملياتية.

ونقلت عن مصادر عسكرية أن التعليمات الحالية تركز على تجنب تنفيذ عمليات هجومية واسعة، مع الاكتفاء بحماية القوات القائمة والعمل على تفكيك البنى التحتية.

كما أوردت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن مصادرها، أن التقديرات داخل إسرائيل تفترض احتمال أن تطلب الولايات المتحدة لاحقًا، ضمن أي اتفاق نهائي، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وفي المقابل، تشير تلك التقديرات إلى أن رفض واشنطن لمطلب إيراني بهذا الخصوص لن يؤدي بالضرورة إلى تهديد مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين.

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