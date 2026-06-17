إصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم بطائرات مسيرة جنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بإصابة 5 إسرائيليين خلال هجوم نفذته طائرات مسيرة في جنوب لبنان، من بينهم جندي وصفت حالته بالحرجة.

وأوضح جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من دبابة إسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود نتيجة الشظايا المتطايرة من موقع الانفجار.

وأضاف أن هجومًا ثانيًا وقع بعد وقت قصير، عندما استهدفت مسيرة أخرى مركبة عسكرية إسرائيلية، الأمر الذي أسفر عن إصابة جندي خامس.

ويأتي هذا الهجوم في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تشهد المنطقة تبادلًا متكررًا للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.